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«Папина копия»: Ханна похвасталась снимком подросшей дочки от Пашу

Адриане в сентябре этого года исполнится два годика.

«Папина копия»: Ханна похвасталась снимком подросшей дочки от Пашу
Ханна похвасталась снимком своей дочки от Пашу/https://www.instagram.com/offi_hanna/

Певица Ханна в Instagram поделилась снимком, на котором она со своей годовалой дочкой Адрианой. У девочки ярко-голубые глаза. Она очень сильно похожа на своего отца, генерального директор лейбла «Блэк Стар» Павла Курьянова.

«Папина копия. Но кое-что мое есть. Как думаете, что?» — задала она вопрос своим подписчикам.

«Какая красивая девочка», «Глаз просто невозможно от нее оторвать», «Очень красивые у вашей дочки голубые глаза», — отметили в комментариях пользователи и подписчики Ханны.

Отметим, что Ханна и Пашу познакомились на конкурсе красоты в 2010 году «Miss Kemer International». Там модель и певица, которая родом из Чебоксар, заняла первое место. В 2015 году звезды сыграли пышную свадьбу. Последние годы Павел Курьянов, близкий друг рэпера Тимати, занимается продвижением творчества своей супруги.

В апреле 2018 года Ханна сообщила, что ждет ребенка. В сентябре того же года на свет появилась их дочка. Ханна в беседах с журналистами отмечала, что без ума от своей наследницы. Они с мужем, когда находятся вместе дома, все время уделяют дочке. При этом Ханна отмечала, что она хочет еще несколько детей от Пашу. За ним она, как за каменной стеной.

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