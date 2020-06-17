«Папина копия»: Ханна похвасталась снимком подросшей дочки от Пашу

Певица Ханна в Instagram поделилась снимком, на котором она со своей годовалой дочкой Адрианой. У девочки ярко-голубые глаза. Она очень сильно похожа на своего отца, генерального директор лейбла «Блэк Стар» Павла Курьянова.
«Папина копия. Но кое-что мое есть. Как думаете, что?» — задала она вопрос своим подписчикам.
«Какая красивая девочка», «Глаз просто невозможно от нее оторвать», «Очень красивые у вашей дочки голубые глаза», — отметили в комментариях пользователи и подписчики Ханны.
Отметим, что Ханна и Пашу познакомились на конкурсе красоты в 2010 году «Miss Kemer International». Там модель и певица, которая родом из Чебоксар, заняла первое место. В 2015 году звезды сыграли пышную свадьбу. Последние годы Павел Курьянов, близкий друг рэпера Тимати, занимается продвижением творчества своей супруги.
В апреле 2018 года Ханна сообщила, что ждет ребенка. В сентябре того же года на свет появилась их дочка. Ханна в беседах с журналистами отмечала, что без ума от своей наследницы. Они с мужем, когда находятся вместе дома, все время уделяют дочке. При этом Ханна отмечала, что она хочет еще несколько детей от Пашу. За ним она, как за каменной стеной.