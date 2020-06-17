«Папина копия»: Ханна похвасталась снимком подросшей дочки от Пашу

Адриане в сентябре этого года исполнится два годика.

Певица Ханна в Instagram поделилась снимком, на котором она со своей годовалой дочкой Адрианой. У девочки ярко-голубые глаза. Она очень сильно похожа на своего отца, генерального директор лейбла «Блэк Стар» Павла Курьянова.

«Папина копия. Но кое-что мое есть. Как думаете, что?» — задала она вопрос своим подписчикам.

«Какая красивая девочка», «Глаз просто невозможно от нее оторвать», «Очень красивые у вашей дочки голубые глаза», — отметили в комментариях пользователи и подписчики Ханны.

Отметим, что Ханна и Пашу познакомились на конкурсе красоты в 2010 году «Miss Kemer International». Там модель и певица, которая родом из Чебоксар, заняла первое место. В 2015 году звезды сыграли пышную свадьбу. Последние годы Павел Курьянов, близкий друг рэпера Тимати, занимается продвижением творчества своей супруги.

больше по теме Ханна призналась, что мечтает стать многодетной матерью Полтора года назад певица и ее супруг Пашу впервые стали родителями.

В апреле 2018 года Ханна сообщила, что ждет ребенка. В сентябре того же года на свет появилась их дочка. Ханна в беседах с журналистами отмечала, что без ума от своей наследницы. Они с мужем, когда находятся вместе дома, все время уделяют дочке. При этом Ханна отмечала, что она хочет еще несколько детей от Пашу. За ним она, как за каменной стеной.