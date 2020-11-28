В крепких объятиях: Айза Долматова запечатлела памятный момент с Олегом Майами

Бывшая жена музыканта Гуфа не так давно начала романтические отношения с исполнителем Олегом Майами. Молодой человек младше своей избранницы на пять лет, но это не мешает им наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе. Так, в одном из последних постов певицы Айзы Долматовой появился кадр поцелуя с новым бойфрендом.

Поклонники хип-хоп-исполнительницы долгое время не понимали, что происходит между Айзой и Олегом. Пара то публиковала совместные фото, то заявляла о расставании. Однако недавно Майами снова стал частым гостем в микроблоге Долматовой. Мама двоих сыновей записывает личные видео за просмотром фильма с избранником, показывает подарки от него, а недавно и вовсе разметила фото страстного поцелуя.

Основательница и владелица сети салонов красоты «Ai Lab» оставила загадочную подпись «tbt». В сети подобное означает возвращение в прошлое или памятный момент. К аббревиатуре Айза добавила еще эмодзи в виде красного сердца.

Поклонники ведущей «Любовь на выживание» на телеканале «Пятница» неоднозначно отнеслись к такой фотографии.

«Сладули», «Мне кажется, постановка», «Как красиво!», «Не зли людей! Счастье любит тишину», — написали подписчики в комментариях под фото.

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