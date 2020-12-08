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Анджелина Джоли дала советы, как не стать жертвой домашнего насилия в новогодние праздники

Актриса советует не замалчивать проблему, а осторожно искать союзников.

Анджелина Джоли дала советы, как не стать жертвой домашнего насилия в новогодние праздники
Анджелина Джоли уже много лет ведет гуманитарную работу по защите женщин по всему миру. Фото: Global Look Press

Оскароносная актриса Анджелина Джоли является специальным послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также активным борцом против домашнего насилия. В свежем интервью журналу Harper’s Bazaar она дала советы женщинам, которые бояться стать жертвами агрессии своих мужей в период новогодних праздников.

В первую очередь 45-летняя звезда советует не молчать, а поговорить с кем-нибудь о своей проблеме, найти союзников в лице родственников, друзей или даже посторонних людей (группы поддержки, общественные и религиозные организации, другие жертвы насилия).

«Только вы знаете, в какой опасности на самом деле находитесь, и, пока не найдете поддержки извне, вы можете чувствовать себя совершенно одинокой», — обратилась Джоли к женщинам.

Также актриса советует завести кодовое слово, которое сообщит близким, что произошла чрезвычайная ситуация, или абьюзер начал угрожать. И тех, кто хочет защититься от домашнего насилия, и тех, кто готов встать на защиту, звезда призывает больше читать об этой теме и расширять свой кругозор. По словам Джоли, если вам показалось, что в некой семье есть подобные проблемы, стоит быть рядом с возможной жертвой и дать ей понять, что вы готовы помочь.

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