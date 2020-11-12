Instagram выпустил путеводители по этикету общения и борьбе с домашним насилием

Популярная социальная сеть Instagram в сотрудничестве с российскими некоммерческими организациями выпустил наглядные путеводители по актуальным темам домашнего насилия, защиты от травли и ментального здоровья.

Например, в статье о домашнем насилии расписывается, что это такое, каких видов бывает и как ему противостоять. Гайд разработан центром «Насилию.нет». Другой материал рассказывает о том, что такое кибербуллинг и как его распознать. Информацию подготовила общественная организация «Центр Интернет-технологий».

Особенность этих путеводителей в том, что в каждом пункте имеется ссылка на пост в Instagram, где вопрос раскрывается подробно. То есть, пользователь может быстро ознакомиться с проблемой, а может и углубиться в ее изучение.

Вы также можете ознакомиться со статьями о поддержке себя и окружающих и об этикете общения.