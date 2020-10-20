«Не жалко»: Айза Анохина поменяла имидж сыну Элвису

35-летняя рэп-исполнительница Айза Анохина позволила четырехлетнему сыну сделать прическу в стиле хип-хоп. Сын основательницы сети салонов красоты «AI LAB» и бизнесмена Дмитрия Анохина отдал предпочтение дредам, как у главного героя фильма «Пираты Карибского моря».

Мама двоих мальчиков часто публикует фотографии со своими детьми. Она привыкла, что у мальчишек есть свое мнение на все, в том числе на модные стрижки. Бунтарский характер не скрыть даже в юном возрасте, однако мама не против предоставить сыновьям свободу выбора. По словам Анохиной, Элвис, несмотря на годы, очень рассудительный.

«Ничего не больно! Ничего не жалко волосы. Ребенку четыре года. Волосы отрастут, если вдруг. Элвису очень нравится! Он осознанный, и я его слушаю!» — призналась Айза.

Поклонники неоднозначно отнеслись к преображению мальчика:

«Как же ему идут дреды!», «Осознанный в четыре года?!», «Ему и косы длинные нравились, как у девочки», «Какая девочка у Вас чудесная!», «Ну, и правильно! И не нужно никому ничего объяснять! Это ваше решение», «Красавчик!»

Напомним, что у Айзы есть еще 10-летний сын Сэм от шоумена и рэпера Алексея Долматова, известного также, как Гуф.