«Доброе»: Светлана Бондарчук с мужем встретили воскресное утро на пляже

Главный редактор журнала Hello! разместила на своей странице в сети фотографию с одного из пляжей Дубая. Светлана Бондарчук сообщила поклонникам, что проводит выходной на морском побережьем со своим любимым человеком.

Вместе с дизайнером и мужем Сергеем Харченко Светлана стоит возле моря и улыбается на камеру.

«Доброе утро!» — написала бывшая избранница режиссера Федора Бондарчука.

Светлана уже запечатлелась на отдыхе в ярко-синем купальнике, а теперь делится атмосферным кадром рассвета в теплой стране. Поклонники директора PR-агентства были очарованы магией утра Светланы и Сергея.

«Вы так похожи», «Такие милые!», «Счастливые», «Доброе утро! Хорошего отдыха!», «Будьте счастливы!», «Потрясающе», «Сладкая парочка», — написали фанаты Бондарчук в комментариях под фото.

Стоит отметить, в Stories личного профиля знаменитость рассказала забавную историю. Второй муж Светланы спросил, почему она седьмой день ходит в одном и том же платье на отдыхе. На что Бондарчук ему заявила, будто она побоялась взять с собой много вещей. Так как муж не любит, когда чемоданы заполнены лишними платьями и юбками.

Напомним, что Светлана и Сергей поженились 15 августа 2020 года.

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