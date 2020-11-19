Мама на стиле: 51-летняя Бондарчук в тотально черном аутфите запечатлелась с сыном

Светская львица встретилась с наследником после возвращения в Москву.

В жизни Светланы Бондарчук этим летом произошло долгожданное событие. Светская львица отпраздновала свадьбу со своим женихом, Сергеем Харченко. А позже отправилась в романтическое путешествие в Турцию.

Вообще стоит признать, что Светлана все время в движении. Модель обожает поездки и одну из последних они с мужем совершили в Татарстан. Оттуда красавица делилась яркими и эмоциональными снимками. Не забыла Бондарчук и похвастаться своим трендовым аутфитом – удлиненной косухой цвета сочной зелени и не менее ярким свитером.

По возвращении Светлана встретилась с сыном от Федора Бондарчука, Сергеем. Они устроили посиделки в ресторане, для которых мама облачилась в тотальный черный аутфит. Запечатлевшись на память с наследником, Светлана запостила снимок в Instagram. Обратная связь от поклонников не заставила себя ждать:

«Супер!! Красивая, счастливая женщина, сын настоящий мужчина», «Не перестаю восхищаться. Роскошная женщина», «Красивая мама!! И офигенный сын! Светлана, так держать», «Молодо выглядите для такого взрослого сына!» — пишут фанаты.

Кстати, в октябре бывшая жена Сергея Бондарчука, Тата, с которой он воспитывает двоих детей, вышла замуж. Снимками экс-невестка Светланы поделилась спустя время у себя в микроблоге.

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