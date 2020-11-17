«Не стучитесь в нашу дверь»: Макконахи поделился, как трудно остаться наедине с женой на карантине

Голливудский актер Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес уже семь месяцев находятся на самоизоляции. При этом с ними в техасском доме обитают трое детей 12, 10 и 7 лет. Правда, когда на днях журналисты спросили у звезды о его карантине, он сказал, что живет с четырьмя детьми, имея в виду свою 88-летнюю маму, которая также находится с ними.

16 ноября актер вышел на связь с телешоу Эллен Дедженерес и рассказал о том, как непросто ему остаться с женой наедине, когда дома столько людей. По словам мужчины, особенно тяжело дается организовать домашнее обучение детей. Каждому ребенку нужно настроить компьютер и приготовить еду — в результате родители целый день бегают по дому и лишь вечером могут сказать друг другу: «О, привет, как дела?». Спасает актера и его жену-модель четкое разделение функций и план на день.

«Она действительно хороша в составлении расписания, и нам становится немного легче в создании какой-то структуры не только для детей, но и для нас. Мы говорим всем: «Эй, в это время не стучитесь в нашу дверь». У нас появляется личное время».

Напомним, ранее Макконахи рассказал, чем его покорила именно эта девушка. Интересно, что он встретил Камилу в тот период, когда был полностью доволен своей холостяцкой жизнью и не искал себе постоянную спутницу, но первый же разговор с бразильской моделью все изменил.

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