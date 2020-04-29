«Должен встретиться нужный человек»: Макконахи рассказал о знакомстве с будущей женой

Голливудский красавчик Мэттью Макконахи, который недавно блистательно сыграл криминального босса в фильме «Джентльмены», рассказал о своих отношения с супругой — бразильской моделью Камилой Алвес. Как и у его персонажа в новой картине Гая Ричи, брак актера наполнен теми еще страстями.

Первая встреча с будущей женой прошла не очень удачно. Приятель Макконахи «подкатил» к ней в клубе, после чего модель и ее подруги решили отсесть от назойливых мужчин подальше. Но актеру она понравилась, и Мэттью стал звать девушку присоединиться к его компании — через десять метров зала, разделяющие их. Потом он вдруг понял, что это не та женщина, которую можно вот так кадрить, и подошел к ней сам. Камила сказала ему, что пришла поболтать с подругами, а не искать мужчину. Но актер зацепил ее тем, что начал общаться с ней на португальском языке.

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Макконахи отмечает, что на тот момент его жизнь была полна красивыми женщинами и быть холостяком ему очень нравилось. Но тот вечер в клубе все изменил. Мужчина понял, что хочет ходить на свидания только с этой девушкой.

«Должен встретиться нужный именно тебе человек. В нужное время. Даже если я до этой встречи и не подозревал, что уже готов… Я хорошо ел, хорошо спал и не тяготился одиночеством, никого в постоянные спутницы не искал. Но мы с Камилой встретились. И возникло чувство, что если с кем мне и надо теперь проводить время, то только с ней… Какое поразительное самоуважение в этой женщине — с ума сойти», — цитирует актера издание «7 дней».

Модель покорила Макконахи и своим уважением к нему. Ухаживания она не принимала как должное. Влюбленные никогда не выпендривались друг перед другом и ничего не изображали из себя. Но даже когда у пары родилось двое детей, они все еще не были женаты. Мэттью рассказал, что оба уже были готовы к браку, но все искали подходящее время для предложения. И вдруг первый шаг сделала Камила: однажды она просто вручила мужчине приглашение на их свадьбу — и «подходящее время» нашлось само собой.