«Там приятно прятаться»: Мирослава Карпович назвала самую прекрасную часть тела мужчин

Актриса Мирослава Карпович подняла на своей страничке в Instagram актуальную, как минимум, для нее тему. Звезда сериала «Папины дочки» рассуждает о том, какая часть тела мужчин является наиболее привлекательной с точки зрения обеспечения комфорта для женщины. По мнению Мирославы, это не плечо, о котором так мечтают многие дамочки, чтобы уже в конце концов, опереться и расслабиться. Карпович полагает, что лучшая часть тела — это подмышка.

«Там отлично помещается голова, там всегда тепло и приятно прятаться, там темнее ночи, поэтому крепче спится», — объяснила свою позицию актриса.

Судя по всему, Мирослава — настоящий эксперт по подмышкам, ее пост на эту тему довольно обширен. Звезда и сама понимает, что слегка борщнула, потому просит прощения у тех, кого утомила, и благодарит прочитавших ее опус до конца. Тем же своим подписчицам, которые еще не обзавелись своей самой удобной подмышкой, Мирослава Карпович советует не дремать и срочно пуститься на поиски — зима на носу!