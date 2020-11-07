«Она легко уводит из семьи»: выяснилось, что Карпович пыталась разрушить семью Ягудина

Сплетни вокруг личной жизни 34-летней Мирославы Карпович не утихают последние несколько месяцев. Именно ее обвиняют в разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Летом экранный «мажор» даже провел отпуск со звездой «Папиных дочек».

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Выяснилось, что Прилучный оказался не первым женатым мужчиной Карпович. Коллеги актрисы рассказали редакции kp.ru о том, как девушка вмешивалась в семью другой знаменитости — фигуриста Алексея Ягудина.

«Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лешей Ягудиным. Леша и Таня Тотьмянина уже на тот момент ждали ребенка, но официально они не были расписаны. Леша и Карпович играли в одном спектакле. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить «разлучницу», — поделились инсайдеры. К слову, после этой ситуации, Алексей наконец женился на своей возлюбленной Татьяне.

По словам звездного визажиста, знакомого с Карпович, Мирослава обращает внимание на знаменитых и семейных:

«Мира всегда действует по одной схеме: выбирает только известных мужчин, — говорит визажист, который ранее работал с Карпович. — Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи…», — рассказала визажист.

Подробностями личной жизни артистка делилась во время макияжа: девушка откровенно рассказывала, что встречается с женатым мужчиной, и ждет, когда он наконец разведется с женой.