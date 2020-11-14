«Здорово готовит»: Юлия Савичева рассказала о талантах мужа

Певица Юлия Савичева не редко посвящает посты в личном микроблоге своему мужу и дочери. Артистка любит делиться семейными историями со своими поклонниками. Савичева выкладывала и архивные снимки продюсера Александра Аршинова, и показывала поделки дочери Ани на Хеллоуин. А недавно знаменитость высказалась на тему ведения семейного хозяйства.

Юлия заявила, что они с мужем все делают сообща и не делят домашние обязанности на «мужские» и «женские».

«На самом деле, мы очень легко относимся к быту. Я рада, что мой муж с удовольствием может заняться любыми делами по дому, если видит меня уставшей. В этом плане мы взаимозаменяемы», — призналась Савичева.

Исполнительница рассказала, что для их семьи главное — взаимопонимание и уют в доме. Для Юлии и Александра совсем не важно, кто вымоет полы или приготовит обед. К тому же, по словам Савичевой, мясные блюда у Аршинова получаются лучше:

«Если есть вдохновение и время, я очень вкусно готовлю, в противном случае лучше сходить в кафе или ресторан, или опять же выручает Аршинов. Он здорово готовит мясо».

«Настоящая любящая жена!», «Вот секрет здоровых отношений. Согласна с Вами на 100%», «Юлия, Вы очень правильная», «Вы очень мудрая женщина!», «Все правильно! Если постоянно замечать и раздражаться из-за мелочей, то можно и семью потерять», — отметили подписчики Савичевой.

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