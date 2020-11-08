«Муж и дочка очень похожи»: Савичева нашла детское фото возлюбленного

Поп-исполнительница Юлия Савичева призналась, что фанаты часто пишут ей про одинаковые черты лица у ее мужа и дочери.

Выпускница «Фабрики звезд» решила провести эксперимент и наглядно убедиться, так ли это. Она нашла детскую фотографию мужа приблизительно в том возрасте, в котором находится ее дочь Аня. Отметим, что на фото муж Юлии — музыкант Александр Аршинов — запечатлен даже с той же прической, что и трехлетняя малышка Анна.

Певица сделала коллаж из этих кадров и написала:

«Уже в который раз под нашими семейными фото я читаю комментарии о том, что муж и дочка очень похожи: «Вот надеть на Аршинова парик и получится вылитая Аня». Я решила осуществить ваши стремления и желания. Ну как?» — спросила Юлия подписчиков.

Поклонники, глядя на фото улыбающихся родственников Юлии, в основном прокомментировали коллаж так:

«Похожи-похожи», «Одно лицо», «Как две капли!», «Очень похожи, одно лицо!!», «Один в один!».

Но были и те, кто разглядел в Ане мамины черты и попросил Юлию сделать такой же коллаж, только со своей фотографией вместо снимка мужа: