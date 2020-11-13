Потеряла детей и здоровье: крестная Прохора Шаляпина дорого заплатила за доброту к абьюзеру

Женщина простила возлюбленного после того, как он ее избил, а потом стала жертвой нового нападения.

Крестная мать певца Прохора Шаляпина заплатила большую цену за свою доброту к мужчине. В последнее время 46-летняя Елена Алексашкина жила с неким 37-летним Ильей. Год назад, в ноябре 2019 года, тот в неадекватном состоянии жестоко избил ее ногами. С тяжелыми травмами женщина четыре часа провела в состоянии клинической смерти, но врачи сумели ее спасти.

В начале 2020 года Елена сняла себе отдельную комнату в общежитии, но бывший возлюбленный каким-то образом нашел ее и пришел мириться. Женщина не стала с ним разговаривать, но он вернулся уже вместе со своей мамой, и они оба упали на колени, в надежде, что Елена простит и вернется к Илье. Алексашкина призналась, что возвращалась к мужчине «на первый раз».

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Она снова переехала жить к возлюбленному, вот только летом инцидент повторился. Ночью мужчина ворвался в комнату к Елене и принялся бить ее по голове, требуя деньги. Когда она отказала, дебошир взял нож и стал тыкать им в тело сожительницы. В итоге у женщины оказалась пробита вена на ноге. Несмотря на большую потерю крови, домашний тиран не отпускал раненную из квартиры, чтобы она не позвала полицию. Елена смогла вырваться только в обед следующего дня, когда мужчина упился и уснул. В крови женщина поехала на троллейбусе к знакомым, где ей оказали первую помощь и вызвали скорую.

«Мы делали МРТ и выяснилось, что у меня на голове шесть гематом. После этого полицейские спросили меня: «Опять будем жалеть или будем сажать уже?» — рассказала Алексашкина порталу Teleprogramma.pro. — Когда он меня избил, я была уже на 17-й неделе беременности двойней. Но у меня произошел выкидыш. Он не верил в мою беременность, спрашивал, где я нагуляла ребенка. Мама Ильи просила простить сына, но я обещала, что он будет сидеть».

Сейчас домашний тиран находится в СИЗО, скоро его должны будут судить. По словам Елены, на очной ставке он даже не извинился перед ней, вместо этого предложил пойти на мировую. Но женщина решила, что не будет совершать эту ошибку второй раз.

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