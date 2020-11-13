Крестная Прохора Шаляпина: «Сожитель избил меня так, что у меня лопнул желудок и 12-перстная кишка»

В интервью Teleprogramma.pro Елена Алексашкина рассказала о мучениях, который ей причинил экс-возлюбленный. Теперь он в СИЗО.

В семье Прохора Шаляпина произошла трагедия. Его крестная мама Елена Алексашкина снова была жестоко избита пьяным избранником. За избиение 46-летней Елены 37-летнему Илье может грозить от 7 до 12 лет. К тому же, по словам Алексашкиной, в результате побоев она потеряла сразу двух детей. Сейчас бывший возлюбленный женщины ожидает начала судебных заседаний.

Еще в прошлом году Прохор рассказывал о том, что его крестную маму Елену избил нетрезвый избранник, в результате чего женщина попала в реанимацию. Из-за этих побоев у пострадавшей открылось внутреннее кровотечение. И теперь ситуация повторилась снова.

«Этот мужчина еще тогда избил крестную, она лежала в реанимации. И ее никто бы не спас, если бы мы не вмешались. Но в тот период крестная помирилась с этим мужчиной. Недавно он избил Елену еще раз. Она написала заявление в полицию, и его закрыли в СИЗО», — рассказал порталу Teleprogramma. pro Прохор Шаляпин.

Несмотря на то, что трагедия произошла еще летом, сам Прохор и его мама узнали о случившемся только недавно. Елена ничего не рассказывала родным, не желая их огорчать. Но сейчас, когда тайное уже стало явным, Елена Алексашкина поделилась подробностями этой истории с Teleprogramma.pro.

«Первый раз Илья избил меня еще в ноябре 2019 года. Я лежала в больнице. У меня было повреждено два ребра. Он бил меня ногами, и видимо, отбил желудок. В итоге лопнул сразу и желудок и 12-перстная кишка. Почти четыре часа я была в состоянии клинической смерти. Но, слава Богу, откачали. Живая! — рассказала Елена. В марте я вернулась в Волгоград, сняла себе комнату в общежитии. Я не знаю, как Илья узнал, где я живу. В апреле раздается стук в дверь, открываю, а он стоит. Я не хотела разговаривать с ним. Потом он пришел на Пасху со своей мамой, просил прощения, но я не желала его слушать. И тогда они вместе упали на колени и стали умолять о прощении. А я же ответила: «Еще раз поднимешь на меня руку, и я тебя посажу». На первый раз я этого человека простила».

— А что было во второй раз?

— Мы переехали к нему жить. В соседней комнате жил мой племянник, который уехал в Ялту и на время отдал мне ключи. И когда Илья в очередной раз на меня замахнулся, я ушла жить в комнату племянника.

16 июля этого года я как обычно пришла с работы, поужинала и легла спать. Илья отверткой вскрыл мою дверь в два часа ночи и принялся бить коленками в голову. Я проснулась, начала плакать и просить его успокоиться, но он не слушал меня. Поскольку этот мужчина токсикоман, он требовал с меня деньги. Я ему не стала отдавать свои средства, а он схватил нож и принялся им тыкать в меня. И когда Илья уже в третий раз пробил мне вену на ноге, я потеряла много крови. У меня до сих пор остался шрам.

Тогда я ему сказала: «Деньги лежат в сумке. Забирай все, только отстань от меня». Там лежало 1 900 рублей, он вытряс почти все до копейки. Отправил какого-то друга за водкой, за газом, а мне даже не разрешал никуда выйти из квартиры, чтобы я не дай Бог не вызвала ни полицию, ни скорую помощь. И вот он до обеда пил с этим другом, а мне же не разрешал даже встать с дивана.

И когда они уже напились и уснули, я в халате, в крови выбежала из дома, забежала к знакомой и попросила у нее деньги на проезд. А потом села на троллейбус и доехала до Северного рынка. Меня встретила знакомая Таня, перебинтовала мне ногу. Пришел ее муж Иван и вызвал мне скорую помощь. А скорая уже приехала с полицией, поскольку у меня было ножевое ранение. Мы делали МРТ и выяснилось, что у меня на голове 6 гематом. После этого полицейские спросили меня: «Опять будем жалеть или будем сажать уже?»

— И вы больше не простили…

— Да. А когда он меня избил, я была уже на 17-й неделе беременности двойней. Но у меня произошел выкидыш. Он не верил в мою беременность, спрашивал, где я нагуляла ребенка. Мама Ильи просила простить сына, но я обещала, что он будет сидеть.

С 4 августа он уже находится в СИЗО, и скоро должен состояться суд. А перед этим нам устроили очную ставку. Он даже не извинился, а только сказал: «Ну что, пойдем на мировую?» А я же ответила: «Нет, дорогой. Теперь ты идешь один. И уже по этапу. Никакой мировой больше не будет». По статье 162, части 3 (Разбойное нападение. – Авт.) ему светит от 7 до 12 лет.

Teleprogramma.pro желает Елене скорейшего выздоровления и обещает следить за развитием ситуации.

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