«Мошенники этим пользуются»: режиссер «Казановы» рассказал, чему должен научить его сериал

9 ноября Первый канал начнет показ сериала «Казанова» — об аферисте-серцееде, который обманывает доверчивых женщин ради корыстных целей. В основу сюжета легла история реального советского гражданина по имени Юрий Ланджун, которого называли Аленом Делоном.

Пользуясь своей привлекательной внешностью, он колесил по всему Союзу в поисках богатых и влиятельных, но одиноких дам. Наслушавшись красивой лжи, жертвы отдавали ему деньги и даже драгоценности. В его деле значится 72 обманутые женщины. В конце концов, афериста задержали и приговорили к расстрелу. Такое суровое наказание было обусловлено тем, что Ланджун признался в убийстве одной из своих «возлюбленных».

Teleprogramma.pro спросила у режиссера сериала Кирилла Белевича, чему должна научить женщин его картина.

«Все наши проблемы родом из детства. А, как правило, детей воспитывают матери-одиночки, в которых остается мало любви и тепла. Все свои силы и время они отдают детям, чтобы им легче жилось. А если появляется кто-то, кто говорит теплые слова и помогает, то это очень согревает. И мошенники этим пользуются…» — прокомментировал создатель «Казановы».

Однако, по словам режиссера, чуткий зритель увидит в картине одиночество не только обманутых женщин, но и главного героя. Белевич определяет это чувство как внутреннюю неполноценность, которую человек пытается преодолеть через того, кто рядом, но в процессе теряет себя самого.

Смотрите первую серию «Казановы» 9 ноября в 21:30 на Первом канале.