Про кого Первый канал снял сериал «Казанова»

9 ноября на Первом канале стартует сериал «Казанова», рассказывающий об аферисте, обманывающем богатых и влиятельных женщин.

Главные роли сыграли Светлана Ходченкова, Антон Хабаров и Сергей Угрюмов. Прототипом экранного Казановы стал брачный аферист Юрий Ланджун по прозвищу Ален Делон. Такую кличку ему дали благодаря внешнему сходству с легендарным актером.

Советский «Ален Делон» в поисках своих жертв

В поисках дам, мечтающих о принце на белом коне, Ланджун колесил по всему Советскому Союзу. Он заселялся в гостиницах, где благодаря своему обаянию легко знакомился со статусными женщинами, входил к ним в доверие и влюблял в себя.

А когда жертва попадалась на крючок, рассказывал о том, что его ограбили, и ему срочно нужны деньги на поездку в Москву. Причем доверчивые особы не только добровольно отдавали ему свои кровные, но и дарили драгоценности.

Так, на счету советского Казановы было 72 обманутые женщины. А дебютировал он на этом поприще уже в 20 лет. Но в 70-х годах мошенника рассекретили, и он был объявлен в розыск.

А уже в 1975 году обаятельного сердцееда расстреляли по приговору суда. Разумеется, не за разбитые женские сердца и потерянные надежды – просто во время одного из допросов Казанова признался, что убил одну из своих многочисленных «возлюбленных», когда она отказалась отдавать ему драгоценности. Интересно, что многие женщины, соблазненные харизматичным мошенником, просили о помиловании для него. Но суд не внял их просьбам…

По словам режиссера сериала «Казанова» Кирилла Белевича, сценаристы написали абсолютно самостоятельную историю, взяв за основу лишь некоторые детали громкого дела и прототипы Ланджуна и его жертв.

Чем примечателен «Казанова» из сериала

По сюжету сериала Первого канала главный герой также обещает доверчивым женщинам золотые горы, после чего обычно ретируется в неизвестном направлении. При этом он умеет перевоплощаться в мужчину любой профессии, о котором мечтает дама: от священника до поэта-диссидента.

И так продолжается до тех пор, пока одна впечатлительная девушка, кстати, заместитель председателя райсполкома, не предпринимает попыток покончить жизнь самоубийством. После этого инцидента за дело берутся следователи – капитан милиции Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова). Теперь обаятельного соблазнителя придется ловить на живца…

За милых дам

По словам Кирилла Белевича, Светлану утвердили сразу же, а вот на роль Казановы был устроен масштабный кастинг – перепробовалась почти вся Москва и Санкт-Петербург. В кастинге участвовали как медийные личности, так и не очень известные, но талантливые артисты.

В итоге победил Антон Хабаров. Под стать ему и собралась целая галерея женских образов: Ирина Пегова, Екатерина Шпица, Олеся Железняк, Екатерина Редникова.

«С некоторыми из этих замечательных женщин я уже сотрудничал. С кем-то, например, с Олесей Железняк я работал в первый раз. И могу сказать, что она уникальная актриса. Мы специально подстраивались под ее график, ждали, когда у Олеси появятся «окна», — поясняет Кирилл Белевич.

«70-е годы практически утеряны»

Поскольку герой сериала в поисках своих «жертв» путешествует по всему Советскому Союзу, география съемок была очень обширной. Так, съемки картины проходили в Москве, Севастополе, Питере, Симферополе, Ялте, Тбилиси, Ереване и других постсоветских городах.

Действие сериала происходит в 1978 году. По словам режиссера, найти улицы, объекты, дома, костюмы того времени было нелегко.

«Восстанавливать на экране военное время еще не так сложно, а вот 70-е годы практически утеряны. Разные объекты приходилось снимать в разных местах, — поясняет режиссер Кирилл Белевич. – Например, действие некоторых эпизодов происходит в Грузии. Чтобы снять один объект, нужно снимать в этой же стране, часть съемок проводить в Крыму, а интерьер вообще снимать в Москве. И приходилось собирать буквально все по кусочкам.

Как киношники боролись со штормом на Финском заливе

По словам Григория Белевича, сложностей на съемочной площадке хватало. Например, во время съемок одного из эпизодов группа ждала, когда на Финском заливе уляжется шторм. Все это время кинематографистов не выпускали в море.

«Потом мы наконец вышли, на небе появилось солнце, мы отрепетировали все движения на воде. И снова пошел дождь. Мы опять на берег – на воде находиться нельзя, — рассказывает режиссер. — Выходим на берег – снова солнце. Позже начинается дождь. Плюем на все, снимаем в непогоду, после чего на небе опять появляется солнце. И чтобы это все побороть, пришлось «вытягивать» какие-то сцены на компьютере.

По словам режиссера, по сценарию главная героиня прыгала с 20 метрового моста. Прыжок совершала профессиональный каскадер.

Как говорит Кирилл, съемки заняли восемь месяцев. Долгий съемочный процесс связан с тем, что приходилось подстраиваться под сложные графики всех артистов и сводить их в один.

К счастью, пандемия не затронула съемочный процесс сериала «Казанова», а вот завершающий монтажно-тонировочный период как раз пришелся на время коронавируса. Но он не помешал выходу фильма о советском сердцееде на экраны.

Сейчас Кирилл Белевич готовится к съемкам сериала «Фитин», рассказывающем о руководителе службы Внешней разведке Павле Фитине в военные годы и его знаменитых соратниках. Предполагается, что съемки пройдут в России, США, Германии, Мексики и Франции.

Специально под этот проект Служба внешней разведки рассекретила некоторые интересные факты из жизни советских агентов спецслужб. По словам режиссера, этот сериал также будет сниматься совместно с Первым каналом.

Ну, а пока Первый канал предлагает зрителям погрузиться в перипетии романтических историй сериала «Казанова».

Как не потерять себя, спасаясь от одиночества

«Это первый из моих сериалов, где столько женщин, и никто не стреляет и убивает. А вообще хочется снять что-то музыкальное, легкое воздушное. Освоить музыкальный жанр», — смеется режиссер.

На вопрос, о чем бы Кирилл хотел предупредить женщин с помощью своего сериала, он ответил так: «Все наши проблемы родом из детства. А, как правило, детей воспитывают матери-одиночки, в которых остается мало любви и тепла. Все свои силы и время они отдают детям, чтобы им легче жилось. А если появляется кто-то, кто говорит теплые слова и помогает, то это очень согревает. И мошенники этим пользуются…»

По словам режиссера, фильм по большему счету рассказывает об одиночестве не только женщин, но и самого Казановы. И картина раскрывает этот аспект.

«Другое дело, в какой форме мы это преподносим. Это может быть комедия, трагедия, трагикомедия. Но за этим стоит то, о чем мы с вами говорим. Это наше одиночество, наша внутренняя неполноценность, которую мы стараемся преодолеть через другого человека, — комментирует Кирилл Белевич. — Но как только мы пытаемся это делать, то сразу теряем себя».

А вот на вопрос, как не потерять себя, спасаясь от одиночества, зритель ответит сам, включив Первый канал уже 9 ноября, в 21. 30