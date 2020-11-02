«Вернись ко мне!»: Муцениеце эмоционально отреагировала на новость о воссоединении с Прилучным

В Сети появилась информация, что Павел Прилучный якобы расстался с Мирославой Карпович и теперь мечтает вернуть бывшую – Агату Муцениеце, с которой развелся в начале лета. То, что это – слухи, отметила сама Агата. Она в красках описала, как узнала об этих новостях. Оказалось, что во время поездки в метро девушку начали поздравлять и склонять к положительному решению случайные прохожие.

«Все меня поздравляют, дают мне «пять», я не понимаю, что происходит. Ну беру газету, как всегда, а тут «Вернись ко мне!». Причем, не написано, кто к кому возвращается, кто кого просит. Но в целом, что я могу сказать? Нет!», — отрезала Агата.

С Прилучным Муцениеце прожила в браке почти 9 лет. У них двое детей – первоклассник Тимофей и четырехлетняя Мия. Но даже наличие наследников не остановило супругов от развода. И теперь Муцениеце окончательно дала понять, что воссоединения не будет.

«Ну повеселили вы меня этой всей историей», — призналась Муцениеце.

К тому же, недавно Прилучного видели в супермаркете с Карпович. Звезда «Мажора» и актриса «папиных дочек», словно муж и жена, закупились продуктами, сели в машину и уехали.