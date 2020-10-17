«У меня все супер!»: Муцениеце оправилась после развода с Прилучным

31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный подали на развод в феврале 2020 года. Уже летом у актера закрутился роман с другой коллегой по цеху — 34-летней звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Впрочем, отношения не продлились долго: экранный «Мажор» бросил Карпович сразу после отдыха в Крыму. Оказалось, что для артиста отношения с девушкой были не более, чем мимолетной интрижкой, в то время как сама Мирослава успела влюбиться в него.

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Экс-супруга Прилучного также тяжело переживала расставание с возлюбленным и развод. Об окончательном решении расстаться артисты сообщили одновременно на своих страницах в Instagram. Пост Муцениеце был пропитан болью:

«Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь? Я рада, что мой имидж на дне…», — писала актриса.

По словам пиарщицы Агаты, артистка подвергалась домашнему насилию со стороны Прилучного. Впрочем, Муцениеце до развода активно опровергала эти слухи, стараясь выставить свою семью в наилучшем свете. Не спасли брак и двое детей: пара воспитывала 7-летнего сына Тимофея и 4-летнюю дочку Мию.

Спустя несколько месяцев после официального развода, актриса признается, что наконец приходит в себя, хоть и остается все еще одинокой:

«Я уже все пережила. Теперь у меня все супер!», — поделилась знаменитость.

На бывшего супруга звезда «Закрытой школы» также не держит зла, искренне желая Прилучному счастья:

«Я поняла, что надо полюбить того человека, который приносит тебе страдания, и сказать: «Спасибо, учитель». Я знаю, что у Павла все хорошо, он счастлив. Я тоже начала новую жизнь. Но любовь еще не встретила», — говорит актриса.

К слову, общению бывшего возлюбленного с детьми Муцениеце не препятствует: Агата уверена, что отец и мать — самое главное, что есть в жизни ребенка.