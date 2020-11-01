«Вернись ко мне!»: Агату Муцениеце развеселили заголовки о ее личной жизни

В этом году Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Долгое время личная жизнь экс-супругов была одной из главных тем для обсуждения в СМИ. После расставания с Агатой, экранный «мажор» закрутил роман с актрисой Мирославой Карпович. Однако, на днях стало известно, что их роману пришел конец. Знакомый Прилучного проговорился, что тот уже пожалел о разводе с Муцениеце и хочет все вернуть. Сама актриса узнала о том, что «возвращается к бывшему мужу из газет.

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Заголовок первой полосы рассмешил знаменитость. О своей реакции на новость артистка рассказала в Instagram:

«Спускаюсь я сегодня в метро. И почему-то все люди мне говорят: «Агата, как классно, давай, соглашайся!». Почему-то меня все поздравляют, дают мне «пять». Я не понимаю, что происходит. Беру газету. А тут. «Вернись ко мне!». Причем, не написано, кто к кому возвращается, кто кого просит», — поделилась звезда «Закрытой школы».

Муцениеце отнеслась к сплетням с юмором, однако в конце своего видео-обращения подвела итог слухам твердым словом «Нет!».

В комментариях не все оценили историю, которой поделилась артистка: некоторые подписчики обвинили девушку в хайпе на своей личной жизни:

«Это эксплуатация медийного имени бывшего мужа. Я сначала думала «Ну жалко девочку, переживает». Сейчас смотрю — никакой жалости уже не осталось, только брезгливость от вечно развешенного грязного белья. Просто человек-хайп, вторая Рита Дакота, если бы не развелась и никто бы и имени ее не услышал».



На это Муцениеце саркастично ответила: