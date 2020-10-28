«Не выбор спутника жизни, а досуг»: Елена Лядова оценила свидания нынешней молодежи

Незадолго до премьеры сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли актриса Елена Лядова, которая сыграла подругу героя, дала большое интервью. Речь шла о карантине, съемках, театре и добралась до молодого поколения актеров. 39-летняя артистка назвала их необычными, не заштампованными, людьми с другим мышлением, не являющимися клонами своих педагогов.

Лядова отметила, что нынешняя молодежь — это другие люди, с иными желаниями и запросами. И взаимоотношения они строят по-другому.

«Например, девочки-восьмидесятницы, знакомясь с парнями, на второй день планировали свадьбу, а семидесятницы вообще в первый день. То есть еще до того, как он ее пригласил на танец, она сканировала: а понравится ли он ее родителям? Сейчас эти контексты исчезли абсолютно. И, может быть, только на двенадцатом свидании кто-нибудь обратит на кого-то внимание всерьез и начнет, наконец, видеть партнера. Пойти с парнем в кино сейчас — это не про выбор спутника жизни, а про досуг», — цитирует Лядову издание «7 дней».

Звезда рассказала немного о своем 22-летнем брате, который тоже пошел по актерской стезе, и назвала его «другой планетой». По сравнению с ним, женщина считает себя другим поколением.

Что касается ее самой, то Елена отметила, что не стала бы биться за мужчину, предпочитая все решать мирным путем. Напомним, в 2015 году она вышла замуж за своего партнера по фильму «Левиафан» Владимира Вдовиченкова. Это первый брак актрисы.