Богомолов ищет утешения в объятиях секс-куклы в трейлере сериала «Псих»

12 октября в Сети появился первый трейлер нового отечественного сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Проект выпускает видеосервис More tv, картина станет доступной к просмотру с 5 ноября.

Как уже сообщалось ранее, Богомолов сыграл успешного московского психотерапевта, который, правда, сам живет с секс-куклой и злоупотребляет таблетками и алкоголем. Проблемы в его жизни начались год назад, когда пропала его жена. Трейлер показывает нам, что именно главного героя подозревают в исчезновении супруги, но он сам верит, что она вернется. Зрителям придется пройти сквозь пьяный угар, вранье и болезненные воспоминания «мозгоправа», чтобы разгадать тайну его жены.

Картину снял Федор Бондарчук по сценарию своей молодой жены, Паулины Андреевой. Но, похоже, что 31-летняя актриса придумала совсем непростой сюжет.