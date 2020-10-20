На примирение идет первым: Валерий Меладзе заявил, что никогда не кричит на жену

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева состоят в браке уже шесть лет, хотя их отношения длятся еще с начала 2000-х. На публике они — примерная пара, но внутри их семьи тоже происходят ссоры и перепалки. Известный певец в недавнем интервью рассказал, как его семья переживает такие кризисы.

Меладзе признался, что придерживается правила: никогда не повышать голос на жену. Если его что-то не устраивает 55-летний певец, в первую очередь думает о том, как бы он мог измениться сам. В случае, если дошло до ссоры, то артист идет на примирение первым. Его 41-летняя супруга редко приходит мириться сама, но когда она так делает, это доставляет мужу большое удовольствие.

Напомним, что пара воспитывает двоих сыновей: 16-летнего Константина и шестилетнего Луку. Кроме того у Меладзе есть три взрослые дочери от первого брака, с которыми он поддерживает отношения. Артист признался, что девочек он чаще балует, а воспитанием парней занимается более серьезно, так как должен показать им правильный образ мужчины.