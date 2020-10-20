«С мальчиками все не так, как с девочками»: Меладзе рассказал о воспитании сыновей от Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе заявил, что воспитание мальчиков в корне отличается от воспитания девочек. Если наследниц он привык всегда баловать, то с парнями такого себе никогда не позволяет.

«С мальчишками все не так, как с девочками. Я с ними, если можно так сказать, больше работаю, стараюсь показать какие-то моменты, которые должен знать парень, чтобы это стало частью его мышления, когда он станет мужчиной». Валерий Меладзе

При этом певец честно признался, что не уделял должного воспитания своим дочерям от первой жены Ирины Меладзе. По его словам, умницами и трудягами они стали благодаря именно первой супруге, любовь с которой он сохранить не сумел, сообщает портал viva.ua.

Напомним, что от Ирины Меладзе у музыканта три дочери. От певицы Альбины Джанабаевой два сына. Константину в этом году исполнилось 16 лет. Лука на десять лет его младше, в июле этого года ему исполнилось шесть лет.