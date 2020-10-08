Стало известно, почему жена Цекало избегает участия в кинопроектах мужа

Несколько лет назад 59-летний шоумен Александр Цекало разошелся с сестрой Веры Брежневой и стал жить с художницей Дариной Эрвин. Недавно стало известно, что продюсер неоднократно предлагал 29-летней жене поучаствовать в одном из его кинопроектов. Но Эрвин была категорически против. Об этом сообщил телеграм-канал «Звездач».

«Саша очень хочет, чтобы Дарина снялась у него в сериале или в фильме. Но она комплексует из-за своего акцента — девушка редко говорит по-русски и имеет плохое произношение. Поэтому сейчас Эрвин участвует только в иностранных проектах, которые находит ее агент», — рассказали друзья и коллеги Цекало.

Напомним, что новая жена Александра выросла в США. Там девушка окончила курсы актерского мастерства. Но в крупных картинах никогда не снималась. Ее могли заметить лишь в массовке. Например, она играла в мелодраме «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун.

Напомним, что в 2017 году Цекало женился на Эрвин. Пара долгое время скрывалась от общественности. Однако в конце 2018 года продюсер появился в одном из ресторанов в центре Москвы с молодой брюнеткой. Ею и оказалась его новая жена Дарина.