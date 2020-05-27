«Очень круто сделано»: Александр Цекало стал кинообозревателем

Александр Цекало запустил в Instagram проект «Сериаlist». Еженедельно шоумен будет делать обзоры на хорошие зарубежные сериалы и новинки, которые нельзя пропустить. Первый выпуск уже доступен в IGTV аккаунта его продюсерской компании «Среда». Нужно отметить, что знакомить подписчиков с качественными шоу 59-летний артист собрался без цензуры.

«Хорошо снятый сериал — это тоже секс. Я хочу рассказать про очень «сексуальные» сериалы. Там нет никаких эротических сцен, это просто очень круто сделано», — говорит Цекало в начале первого выпуска, в котором он обозрел многосерийные картины «Патриот» и «Предприятие «Божий дар» режиссера Стива Конрада.

Интересно, что за кадром у рассказывающего про сериалы Александра находится его четвертая жена — художница Дарина Эрвин. Она постоянно поправляет своего супруга на предмет произношения английских слов. Также в кадре шоумен может неожиданно начать спорить со своей возлюбленной или сыграть, например, на гитаре.