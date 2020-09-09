«Он обратился в «Клуб путешествий»: молодая жена Макаревича раскрыла тайну их знакомства

36-летняя четвертая жена 66-летнего Андрея Макаревича Эйнат Кляйн решилась раскрыть некоторые подробности своей личной жизни и рассказать о знакомстве с музыкантом. Пара тайно поженилась в декабре прошлого года и старается не афишировать историю своей любви.

Девушка является гражданкой Израиля и занимается организацией путешествий. Ее специализация – Африка и Ближний Восток, в основном это бутиковые экспедиции для узкого круга людей. В одном из таких туров она и встретила свою судьбу в лице лидера коллектива «Машина времени».

«Мы познакомились в Эфиопии. Он захотел поехать в эту страну и обратился в Клуб путешествий Михаила Кожухова, с которым я много лет работаю, и через них мы познакомились», — рассказала она изданию «Собеседник».

Бизнес-леди заметила, что артист был не один. Его сопровождала компания друзей. В настоящий момент Эйнат пришлась приостановить свою деятельность из-за пандемии, поскольку многие страны еще не доступны для путешествий. Однако в этом есть и свои плюсы – молодые супруги много проводят времени вместе. Они уже совершили турне в Ростов Великий и Санкт-Петербург.