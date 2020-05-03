«Я не специально»: Макаревич объяснил, почему скрывал свою четвертую свадьбу

Музыкант женился еще в декабре, но известно об этом стало всего несколько дней назад.

Музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвертую свадьбу от общественности. Лидер «Машины времени» женился еще в декабре прошлого года, но журналисты узнали об этом только несколько дней назад. Супругу певца зовут Эйнат.

Как отметил музыкант, с будущей женой он познакомился во время путешествия по Эфиопии. После окончания пандемии они продолжат совместные поездки, потому что испытывают от этого огромное удовольствие, сообщает «МК».

«Я очень не люблю делать пиар из личной жизни. Так получилось. Я не специально. Поэтому закроем тему». Андрей Макаревич

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Отметим, что ранее Андрей Макаревич жил со стилистом и гримером Натальей Голубь. В браке они были на протяжении семи лет. Что стало причиной расставания певец предпочитает не говорить. Ранее он неоднократно подчеркивал, что его личная жизнь не должна никого волновать. Как он тонко подмечал – счастье любит тишину.