«Приступы ярости сменяются мольбами о любви»: Бородина высказалась о диких ревнивцах

Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась со своими поклонниками в Instagram, что приходит в ужас от новостей про убийства женщин на фоне ревности. 37-летнюю звезду возмущает, почему правоохранительная система начинает работать только после смерти очередной жертвы, а на жалобы не реагирует.

По информации ведущей, из-за ревности совершается каждое восьмое убийство. На фоне этого она призвала женщин осторожно подходить к отношениям с дикими ревнивцами. По словам Бородиной, таких можно определить по частым звонкам и подозрительности. Если, условно говоря, дама задержалась на работе на 10 минут, а ее кавалер уже думает, что она с любовником, то это сразу должно насторожить.

«Человек, страдающий патологической ревностью, не способен адекватно реагировать на поступки и действия, — рассуждает Ксения. — Для большинства тех, кто страдает патологической ревностью, характерны частые смены настроения, когда приступы ярости сменяются мольбами о любви. В припадке агрессии такой человек может оскорблять партнера, кричать на него и даже применять физическое насилие. Затем его гнев сменяется просьбами не бросать его, простить за ярость, пожалеть».

Телеведущая настаивает, что женщина не должна позволять поднимать на себя руку, а тем более прощать за такие поступки, иначе эта ситуация будет повторяться. А тем, кому пришлось пережить боль расставания или предательства, она напоминает, что люди не принадлежат друг другу, как вещи, даже если они супруги.

Добавим, что Ксения далеко не первый раз высказывается об отношениях. Недавно она сравнила брак с погодой, у которой бывают и солнечные, и дождливые дни.