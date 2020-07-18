«Семейная жизнь — это не розовое облако»: Бородина высказалась о браке

Вот уже много лет Ксения Бородина является бессменной ведущей телепроекта о взаимоотношениях «Дом-2» на телеканале ТНТ. Звезда умеет разбираться в ошибках, которые совершают участники проекта, строя свою любовь, и дает им советы, как поступать в тех или иных обстоятельствах.

К Бородиной часто за советами обращаются и простые подписчики в Instagram. Например, сейчас у Ксении попросили помочь решить, как поступить: выбрать развод или пытаться сохранить брак. Девушка спроецировала ситуацию на себя и призналась: если бы ей пришлось выбирать, что она бы всегда сохранила семью.

«Я люблю своего мужа» — подчеркнула звезда.

«Если вдруг приняли такое решение и передумали, никого не слушайте и до конца боритесь за свою семью и вы никому ничем не обязаны в этой жизни, кроме себя самой!» — порекомендовала Бородина. При этом телеведущая заметила: «Семейная жизнь — это не розовое облако, на котором вы будете плыть всю жизнь до конца своих дней. Брак — это как погода, все будет меняться, будут и солнечные дни и дожди».

Инстадива посоветовала ни в коем случае ничего не терпеть, особенно домашнее насилие. И действовать решительно, каким бы ни было принятое решение.