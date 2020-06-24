«Рухнули надежды на будущее»: Сябитова дала советы тем, кто в разводе оказался брошенным

После черед громких звездных разводов знаменитая телесваха Роза Сябитова решила дать своим подписчикам в Instagram ряд советов, как провести неприятный процесс расставания. В первом посте она рассказала о том, как вести себя тем, кто решил бросить вторую половинку, и вот теперь сделала публикацию для тех, кто оказался брошенным.

«Расставание – боль для обоих, но «кровоточит» рана разрыва обычно дольше у тех, кого бросают. Как ни крути, а оказаться в роли отверженного – это большой удар по самолюбию и самооценке человека. Это ведь не только потеря любимого – рухнули надежды на будущее, планы и привычный образ жизни», — пишет ведущая «Давай поженимся!»

Что же советует сваха. Во-первых, позволить себе выплакаться и отстрадать потерю. Иначе загнанные вглубь эмоции вырвутся из тебя спустя годы, да еще в самый неподходящий момент. Важно вычерпать из себя чувства обиды и злости, но при этом вовремя остановиться, потому что затянувшиеся слезы могут перерасти в депрессию.

Во-вторых, важно найти безопасный способ снятия стресса, а не лезть в бутылку, чтобы утопить свое горе. Это больше касается мужчин, а женщинам же стоит избегать случайных любовных связей в период «между мужьями» — лучше искать поддержку у друзей, родителей или детей.

Сябитова отметила, что именно мужчины сложнее переносят развод и дольше восстанавливаются после него. Возвращение к нормальной жизни может занять у них до года.

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И финальный совет телесвахи: сколько бы времени вы не переживали, обязательно должен наступить момент прощения бывшего партнера. В конце концов, какое-то время вы были счастливы вместе, и за это стоит быть благодарным. А ответственность за разбитые мечты пусть лежит на совести того, кто порвал отношения.