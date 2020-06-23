«Чтобы не наделать глупостей»: Сябитова дала советы, как вести себя во время развода

23 июня телевизионная сваха Роза Сябитова отметила в новом посте в Instagram, что ее коллеги по шоу-бизнесу, стали все чаще использовать развод как повод для привлечения внимания к себе. Наверняка намекнула на неожиданное заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус, сложную ситуацию в семье Джигана и Оксаны Самойловой, разборки в суде Пелагеи и Ивана Телегина, скандал с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце и ряд других звездных историй, произошедших за последние полгода.

«Мне не важно, какие причины привели к разрыву отношений. Я хочу помочь действенными советами тем, кто оказался в такой ситуации, чтобы не наделать глупостей и сохранить уважение к себе и, по возможности, к партнеру», — пишет Сябитова.

Ведущая «Давай поженимся!» дала советы, как обставить развод, если его инициатором являетесь вы.

Сваха рекомендует не начинать тяжелый разговор у себя дома. Лучше сообщить второй половинке о необходимости расставания на нейтральной территории, например, в кафе. По ее мнению, не стоит говорить партнеру всю правду о причине вашего разрыва и уж точно не следует переходить на частности, вроде нестиранных носков, плохой стряпни или некачественного секса.

Сябитова также против предложения остаться друзьями. По ее словам, это похоже на издевательство над партнером, а в некоторых случаях может дать ему надежду на возобновление отношений. Если ваша вторая половина гневно отреагировала на новость, начала вам угрожать или шантажировать вас, можно в ответ припугнуть милицией, судом или записью разговора.

В конце поста владелица брачного агентства советует разводящимся сохранять хладнокровие и спокойствие, а также не начинать жалеть своего партнера, который является взрослым человеком и отдает себе отчет в собственных поступках.

В следующем публикации телесваха пообещала дать рекомендации тем, кого бросают.