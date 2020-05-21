«Было больно смотреть за развитием сюжета»: Арбенину впечатлил сериал про отношения

Рок-певица Диана Арбенина посоветовала своим поклонникам в Instagram новый иностранный сериал «Нормальные люди». При этом 45-летняя артистка отметила, что кино редко впечатляет ее настолько, чтобы она расхваливала его перед фанатами, но в этом случае ее «накрыло».

«Дело вкуса, конечно. Но что-то щемящее есть в этих подростках, гуляющих за руку по улицам Дублина. В этой девочке, напоминающей мне Чулпан Хаматову. В этих крайне простых и емких диалогах. В парне, который напоминает мне всех моих одноклассников и самого главного из них, ставшего моим первым парнем. Временами мне даже было больно смотреть за развитием сюжета», — пишет российская артистка.

Она добавила, что сюжет разворачивается, как в реальной жизни, а не в кино. По ее словам, создатели сериала не собирались развлекать зрителя, а показали интересную и увлекательную жизнь молодых людей.

Напомним, картина была снята в Ирландии по одноименному бестселлеру писательницы Салли Руни. Сама книга, кстати, недавно вышла на русском языке. В Великобритании ее признавали «главным литературным феноменом десятилетия».

История рассказывает о парне и девушке, которые влюбляются друг в друга в колледже. Их роман развивается, основываясь на психологических травмах детства. В добавок, у главной героини не совсем обычные сексуальные предпочтения. Однако, если верить Арбениной, то этот сериал именно про отношения — честно и занимательно.

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