«Новый Сэлинджер» или «Чучело»: на русском языке вышел роман «Нормальные люди»

В апреле на русском языке вышел роман «Нормальные люди» Салли Руни, который ранее стал бестселлером в Великобритании. И хотя книжные магазины закрыты, электронные сервисы для чтения уже выложили произведение с пометкой «хит». Данную книгу признавали «главным литературным феноменом десятилетия», а ее автора называли «Сэлинджером нового поколения». Российские читатели пока только начали знакомиться с этим романом, но уже есть первые отзывы.

Главные герои — подростки, которым предстоит проучиться вместе четыре года. Между ними завязываются любовные отношения, основанные на психологических травмах и странных сексуальных предпочтениях. Девушка — из богатой семьи, но сама она немного «не от мира сего» и слывет у сверстников дурочкой. Парень явно ниже социальным классом, но в колледже он — спортсмен и красавчик, к которому так и липнет противоположный пол. Их дружба, перерастающая в любовь, будет довольно запутанной и непостоянной.

«Похоже ли это на Сэлинджера? В той степени, что оба писателя пишут о тинейджерах — да. Правда, российские читатели, скорее, найдут сходство с фильмом «Чучело», а учитывая сексуальные предпочтения Марианны, может, вспомнят и «50 оттенков серого». Герой «Над пропастью во ржи» всем существованием отрицал нормальность, персонажи же Руни все-таки отчаянно пытаются стать «нормальными людьми», но у них не очень-то получается», — пишет обозреватель портала «Фонтанка» Елена Кузнецова.

Она отмечает, что данное произведение может заставить читателя пройтись по собственным психологическим травмам и, возможно, даже обнаружить новые. По ее оценке, повествование затягивает и вполне может отвлечь человека от проблем коронавируса и самоизоляции. Однако нужно быть готовым к тому, что автор пишет, не выделяя прямую речь знаками препинания, а раскрытие персонажей строится, в основном, на диалогах.

Добавим, что на 2020 год в Великобритании запланирован выход сериала, снятого по роману «Нормальные люди».