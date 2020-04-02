Свадьбе быть: как молодожены регистрируют браки в условиях пандемии

Накануне рунет облетели свадебные снимки звезды сериала «Деффчонки» Таисии Вилковой. 23-летняя актриса сходила в ЗАГС со своим избранником, 32-летним Семеном Серзиным, в защитных медицинских масках.

«Мы волевым решением отказались от какого-либо празднования, даже маленького — волнительно было в первую очередь за родителей и других взрослых родственников», — объяснила отказ от свадебного банкета Вилкова.

А вот молодожены из Архангельска пригласили всех своих друзей и родственников. Благо, современные технологии позволяют посетить мероприятие не выходя из дома: за регистрацией брака двух любящих сердец гости наблюдали онлайн, в «прямом эфире» в социальной сети Instagram. Причем, как сообщает сайт Агентства ЗАГС Архангельской области, за церемонией смогли наблюдать знакомые пары из самых разных стран. А торжество новоиспеченные муж и жена отметили вдвоем.

Влюбленные в США тоже стремятся соединиться в отдельную ячейку общества вопреки пандемии коронавируса. В Чикаго Элиана Амрани и ее жених Эллиот Бирн были настроены на пышную свадьбу, но вмешался карантин и массовые мероприятия попали под запрет. Жениху и невесте ничего не оставалось, как провести регистрацию в уединении, пишет The Guardian. Но гости все-таки присутствовали – они приехали к дому молодоженов и наблюдали за церемонией онлайн, а когда союз был узаконен, поздравили молодых сигналами клаксонов.

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В Индии тоже карантин. Но для любви нет преград – свадьба Свиты Вартаманан и Асвина Рави все-таки состоялась, и на ней разрешено было присутствовать 20 гостям. Оставшиеся за пределами мероприятия 200 человек сидели по ту сторону экранов мобильных телефонов, пишет портал The Hindu.