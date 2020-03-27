Совет да любовь: Таисия Вилкова вышла замуж

Наконец-то немного хороших новостей из мира российского шоу-бизнеса. Стало известно о том, что 23-летняя актриса Таисия Вилкова вышла замуж. Избранником юной красотки стал ее коллега по цеху, актер из Санкт-Петербурга, 32-летний Семен Серзин.

Счастливый жених уже размещает фотографии новой ячейки общества в своем официальном аккаунте в Instagram, а вот его избранница с этим пока не спешит. На снимках молодожены в масках для защиты от коронавируса. Да, даже в сегодняшнее непростое время влюбленные все еще могут связать себя крепкими узами брака.

Таисия Вилкова известна по фильмам «Елки» и «Гоголь», а также она исполнила одну из главных ролей в картине «Дед Мороз. Битва Магов».