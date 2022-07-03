Виктория Бекхэм вспомнила, как ее заставили взвеситься после родов во время телешоу

Да что вы знаете о бодишейминге? Вот Виктории Бекхэм однажды пришлось взвеситься на телешоу в прямом эфире, чтобы доказать, что она похудела.

Дело было в 1999 году. Солистка Spice Girls и невеста Дэвида Бекхэма только родила своего первенца Бруклина и быстро вернулась к привычному весу без всякого фитнеса. Виктория рассказывает, что ей помогла хорошая наследственность - у ее матери было также. Однако в случае певицы журналисты рассматривали под лупой буквально каждый сантиметр ее тела. В одной из публикаций того времени была ее фотография с подробными пометками, на похудении каких мест нужно особо сосредоточиться.

И вот Виктория пришла британское ток-шоу TFI Friday, и ведущий Крис Эванс (не путать с актером) стал докапываться, как звезде удалось так быстро похудеть.

«Он заставил меня встать на весы, чтобы узнать мой вес. Можете ли вы представить себе это в наши дни?» - возмущается Бекхэм в интервью журналу Vogue Australia.

Запись этой передачи, кстати, имеется в YouTube.