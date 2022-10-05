Спустя четыре месяца после свадьбы Кортни Кардашьян не живет с мужем из-за детей

Старшая сестра Ким Кардашьян, 43-летняя Кортни в 2022 году впервые вышла замуж. Ее избранником стал рок-музыкант Трэвис Баркер.
Официальная свадьба в Калифорнии и помпезное торжество в Италии состоялись в мае. Но звездная пара до сих пор (а прошло уже более четырех месяцев) не живет вместе! Дома мужа и жены находятся в квартале друг от друга, и супруги лишь иногда ночуют вместе.
В новом интервью Кортни пояснила, что это никакая не причуда и не ссора. Дело в том, что у нее трое детей от предыдущих отношений, да и у 46-летнего Трэвиса есть двое наследников и падчерица от прошлого брака. Звезды не могут просто взять и по щелчку пальцев сделать из них одну семью.
«Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда выясняем, как смешать наши семьи и наших детей, — пояснила Кортни подкасте Not Skinny But Not Fat. — Мы неспеша расставляем вещи по местам. Каждое воскресенье вечером мы устраиваем семейный ужин со всеми детьми в его доме».
«Мы хотим, чтобы наши дети также чувствовали себя комфортно, ведь они прожили в этих домах почти всю свою жизнь, и у каждого из них есть свои комнаты».
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Кардашьян рассказала, что ежедневно встает в 6 утра и едет на машине к своему мужу, чтобы вместе позавтракать и заняться фитнесом. С этого начинается их общий день. Но в конце концов звездная пара будет жить вместе, просто нужно время.
Напомним, что у Кортни подрастают дети 7, 10 и 12 лет, а подопечным Трэвиса 16, 18 и 23 года.