Новая возлюбленная бывшего мужа Меган Фокс познакомилась с актрисой ради воспитания детей

Бывшая голливудская пара Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались в 2020 году.

Актриса, как известно, начала сразу встречаться с музыкантом Machine Gun Kelly и скоро выйдет за него замуж.

Актер же закрутил роман с участницей американских «Танцев со звездами» Шарной Берджесс, в начале 2022 года они объявили, что ждут ребенка. При этом Брайан и Меган продолжают воспитывать троих сыновей.

36-летняя Шарна оказалась женщиной сознательной. Как новая возлюбленная Грина, она стала проводить много времени с его детьми от Фокс. Но решила не сторониться актрисы с позиции ревности своего мужчины к его «бывшей». Об этом танцовщица рассказала в подкасте The Viall Files.

«После того, как мы встречались около четырех или пяти месяцев, я спросила Брайана: «Могу ли я получить номер Меган?» — вспоминает Берджесс. — Я хотела написать ей сообщение… Я хотела протянуть ей руку и сказать: «Эй, я все время рядом с твоими детьми. Если ты когда-нибудь захочешь узнать что-нибудь обо мне или выпить вместе кофе, дай мне знать. Если я могу как-то поддержать вас в этой ситуации, дайте мне знать».

Шарна добавила, что Меган поблагодарила ее за такую открытость и за то, что она хорошо поладила с ее детьми.

Также танцовщица подчеркнула, что не собирается сравнивать себя с бывшей женой своего возлюбленного: не видит в этом никакого смысла.

«Вы не можете войти в новую ситуацию с кем-то и ожидать, что он оставит позади все, что пережил и через что прошел. У Брайана была целая жизнь с другим человеком и детьми от него. Я хотела узнать его, поддержать его, полюбить его… Но нет никакого сравнения. Да и зачем сравнивать?» — сказала Берджесс.

Напомним, Брайан Остин Грин и Меган Фокс были в браке десять лет. У них подрастают мальчики девяти, семи и пяти лет. Также у актера есть 20-летний сын от коллеги по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Ваннесы Марсил.

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