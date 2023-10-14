День отца в России в 2023 году: когда отмечать, что подарить

Папы, вперед! Фото: Global Look Press

Папы, как и мамы, заслуживают свой особый день.

В России теперь тоже есть День отца, отмечается он в третье воскресенье второго месяца осени. В 2023 году это 15 октября.

В Америке этот праздник имеет столетнюю историю. Там и в ряде других стран мира он отмечается в третье воскресенье лета. В РФ День отца официально приняли только в 2021 году, хотя в некоторых регионах нашей страны он уже был законодательно утвержден на местном уровне. Праздник молодой, нужно наполнять его традициями и мероприятиями.

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В Австралии в день отца отмечают пикниками на природе. В Финляндии принято ходить на кладбище и почитать умерших мужчин, а затем собираться за праздничным столом и петь песни. В Италии папам дарят парфюм и дорогое вино.

Что же подарить российскому отцу? Подумайте, что поднимет ему настроение или увлечет новым интересным занятием. Из традиционных мужских подарков можно выбрать:

  • портмоне,
  • халат и/или тапочки,
  • часы (а может, фитнес-браслет),
  • крутые солнцезащитные очки,
  • налобный фонарик,
  • стильную коллекцию носков,
  • набор для барбекю или термометр для мяса,
  • электробритву,
  • проигрыватель виниловых пластинок (или новую пластинку, если такой уже есть),
  • ортопедическую подушку,
  • кожаный ремень,
  • бинокль,
  • камни для охлаждения напитков,
  • перчатки, зонт и шарф для холодной осенней погоды.

По материалам kp.ru

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