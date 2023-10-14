День отца в России в 2023 году: когда отмечать, что подарить

В России теперь тоже есть День отца, отмечается он в третье воскресенье второго месяца осени. В 2023 году это 15 октября.

В Америке этот праздник имеет столетнюю историю. Там и в ряде других стран мира он отмечается в третье воскресенье лета. В РФ День отца официально приняли только в 2021 году, хотя в некоторых регионах нашей страны он уже был законодательно утвержден на местном уровне. Праздник молодой, нужно наполнять его традициями и мероприятиями.

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