День отца в России в 2023 году: когда отмечать, что подарить

В России теперь тоже есть День отца, отмечается он в третье воскресенье второго месяца осени. В 2023 году это 15 октября.
В Америке этот праздник имеет столетнюю историю. Там и в ряде других стран мира он отмечается в третье воскресенье лета. В РФ День отца официально приняли только в 2021 году, хотя в некоторых регионах нашей страны он уже был законодательно утвержден на местном уровне. Праздник молодой, нужно наполнять его традициями и мероприятиями.
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В Австралии в день отца отмечают пикниками на природе. В Финляндии принято ходить на кладбище и почитать умерших мужчин, а затем собираться за праздничным столом и петь песни. В Италии папам дарят парфюм и дорогое вино.
Что же подарить российскому отцу? Подумайте, что поднимет ему настроение или увлечет новым интересным занятием. Из традиционных мужских подарков можно выбрать:
- портмоне,
- халат и/или тапочки,
- часы (а может, фитнес-браслет),
- крутые солнцезащитные очки,
- налобный фонарик,
- стильную коллекцию носков,
- набор для барбекю или термометр для мяса,
- электробритву,
- проигрыватель виниловых пластинок (или новую пластинку, если такой уже есть),
- ортопедическую подушку,
- кожаный ремень,
- бинокль,
- камни для охлаждения напитков,
- перчатки, зонт и шарф для холодной осенней погоды.
По материалам kp.ru