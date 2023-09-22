Шакира после развода: «Жизнь одинокой мамы и ритм поп-звезды несовместимы»

Певица Шакира рассказала в новом интервью, что десятилетний брак с футболистом Жераром Пике замедлил ее музыкальную карьеру. Ради возлюбленного и их совместных детей артистке пришлось переехать в Барселону, что значительно усложнило ей звездную логистику.

Вокалистке постоянно приходилось приглашать в Испанию коллег из Америки для подготовки новых песен и шоу. И не все из них могли приехать. Это очень тормозило работу певицы. Но теперь она рассталась с гражданским мужем и увезла детей в США. Однако вместо облегчения в карьере столкнулась с проблемами одинокой мамы.

«Последний раз я выпускала альбом шесть лет назад. Теперь я могу делать музыку быстрее, хотя иногда мне кажется, что жизнь одинокой мамы и ритм поп-звезды несовместимы. Мне нужно уложить сыновей спать и идти в студию звукозаписи — все в кучу», — поделилась Шакира с изданием Billboard. «Когда у тебя нет мужа, который может посидеть дома с детьми, это постоянное передергивание, потому что мне нравится быть настоящей мамой, и мне нужно каждую минуту быть рядом со своими детьми: отвозить их в школу, завтракать с ними, брать с собой на игры. Кроме того, мне нужно зарабатывать деньги».

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Напомним, летом 2022 году певица рассталась с футболистом из-за его измен. У знаменитой пары подрастают 10-летний сын Милан и его 8-летний брат Саша.