«Симба может зарычать»: Нюша рассказала, чему учится у 4-летней дочки

В новом интервью певицу Нюшу спросили, как она учит детей любить себя. 33-летняя артистка с улыбкой ответила, что в этом плане, скорее, дети учат маму. Ведь они более свободны в самовыражении и гораздо менее зажаты.

«Симба, например, может где-то закричать, где-то поныть, где-то зарычать. И было время, когда я ее останавливала. Мне не хотелось, чтобы она, например, где-то в кафе привлекала к себе внимание, начинала себя странно вести. А то все оборачиваются, смотрят…» - рассказала Нюша каналу «Муз-ТВ».

«Сначала мне было дискомфортно, а через какое-то время я поняла, что, вообще-то, она делает то, что я не умела делать в детстве. То есть, я была очень тихим ребенком и стеснялась проявить свою какую-то эмоцию, хотя она у меня была. И я потратила много времени уже во взрослом возрасте, чтобы тоже научиться сразу выдавать свои чувства».

«То есть, очень много чувств было зажато в теле, и я не знала, не умела их распознавать. Они накапливались в теле в виде определенных блоков. А у моего ребенка сейчас этого нет, и ему это не нужно. Он уже более свободен в своем поведении. И я даже стала учиться у нее выражать эмоции. Я иногда сама теперь могу пойти порычать на кого-нибудь».