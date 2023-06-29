«Воспитываем дочек как принцесс»: Анна Хилькевич перечислила свои родительские запреты

Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Telegram о своих пяти «нет» в воспитании дочек. Эти вещи звезда ни за что не использует как любящая мама.

Никакого рукоприкладства! Ни при каких условиях мы с Артуром не поднимаем на девочек руку.

Никаких оскорблений и унижений. Даже если что-то выводит меня из себя, я нахожу в себе силы и терпение, чтобы выдохнуть. Общаюсь с девочками, как со взрослыми. Если родитель не умеет доносить информацию до ребенка — виноват не ребенок.

С малых лет учим девочек уважительно относиться к окружающим, старшему поколению, а также к животным.

Постоянно напоминаем, что необходимо любить себя и никогда не говорить про себя плохо. Мы воспитываем их как принцесс, окружаем любовью и заботой, но не позволяем наглеть.

Семья — это святое! Счастливая семья строится на любви, доверии и понимании.

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Напомним, актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочерей Арианну и Марию.