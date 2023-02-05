«Когда у детей нет проблем - это большая проблема»: Михаил Турецкий сравнил себя в детстве с нынешними подростками

В новом интервью известный вокалист Михаил Турецкий вспомнил свое непростое детство, и на этом фоне порассуждал о нынешних подростках.

«В пятом классе из 142-й школы я перевелся в хоровое училище имени Свешникова. Был, конечно, сложный период, потому что дети там учились с первого класса, и мне все время приходилось догонять. Но это меня приучило к самостоятельности, к тому, что спасение утопающих дело рук самих утопающих», - вспоминает певец в беседе с журналом «Москвич».

«В 11 лет я понял: чтобы чего-то достичь, надо с утра и до вечера пахать. В коммуналке, где мы жили, заниматься фортепиано было невозможно: соседи не одобряли. Поэтому в училище я приходил в полседьмого, брал ключ от аудитории и сам занимался до начала уроков пару часов. Так закалялась сталь».

«Сейчас не могу представить, как моя 11-летняя дочь встала бы зимой в 5 утра и поехала одна в метро, чтобы за два часа до начала уроков в музыкальной школе позаниматься самостоятельно. Наши дети растут в других условиях. И я считаю, что мы, давая им все, отнимаем у них мечту. Все их фантазии связаны с «инстаграмом»*, подписчиками, «тиктоком», рэперами, блогерами. Выйти на сцену Кремля, спеть арию Чайковского — это уже и не достижение вовсе».

«Наше детство в каком-то смысле было более емким, оно из нас формировало многогранных личностей, бойцов, научило приспосабливаться к окружающей среде. Конечно, хочется, с одной стороны, чтобы у детей не было никаких сложностей, а с другой — когда у детей нет проблем, это большая проблема».

«Я считаю, если у тебя нет трудностей, значит, для тебя их надо искусственно создать. Джон Леннон своего сына отправил мыть посуду в ресторан, хотя у него не было такой нужды, он был мультимиллионер. И Джулиан Леннон работал официантом, посудомойкой, мне кажется, ничего плохого для него в итоге не случилось».