«Дети нас проламывают и смотрят, как и кто победит»: Женя Малахова рассказала о своим материнстве

Недавно ставшая мамой актриса и певица Женя Малахова дала интервью о том, как она вжилась в новую роль — родительницы, воспитывающей сына.

Напомним, в 2020 году бывшая жена кинорежиссера Рената Давлетьярова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова, и в середине февраля 2022-го у них родился ребенок.

«Я сейчас пытаюсь перевести сына на нормальную человеческую еду, но он противится: оплевал всю меня и всю кухню. Но на самом деле я считаю, что дети нас проламывают и смотрят, как и кто победит. В этом смысле тактично, аккуратно, но я расставляю правильные границы. Так что воспитание идет полным ходом», — рассказала 34-летняя артистка MK.ru. «Я действительно очень суровая, хотя на самом деле этот маленький человек вызывает только улыбку. Когда я на него даже пытаюсь вроде как поругаться: «Малыш, ты что делаешь?» — он на меня так смотрит! И я уже ничего не могу поделать с собой и со своей улыбкой, хотя включаю актрису и продолжаю как бы очень злиться».

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