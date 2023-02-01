«Дети нас проламывают и смотрят, как и кто победит»: Женя Малахова рассказала о своим материнстве

Недавно ставшая мамой актриса и певица Женя Малахова дала интервью о том, как она вжилась в новую роль — родительницы, воспитывающей сына.
Напомним, в 2020 году бывшая жена кинорежиссера Рената Давлетьярова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова, и в середине февраля 2022-го у них родился ребенок.
«Я сейчас пытаюсь перевести сына на нормальную человеческую еду, но он противится: оплевал всю меня и всю кухню. Но на самом деле я считаю, что дети нас проламывают и смотрят, как и кто победит. В этом смысле тактично, аккуратно, но я расставляю правильные границы. Так что воспитание идет полным ходом», — рассказала 34-летняя артистка MK.ru.
«Я действительно очень суровая, хотя на самом деле этот маленький человек вызывает только улыбку. Когда я на него даже пытаюсь вроде как поругаться: «Малыш, ты что делаешь?» — он на меня так смотрит! И я уже ничего не могу поделать с собой и со своей улыбкой, хотя включаю актрису и продолжаю как бы очень злиться».
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По словам Евгении, сын растет очень активным и стойким, как настоящий мужчина. Плачет он крайне редко и делает это с улыбкой. К примеру, трудных для всех мам период первых зубов прошел достаточно спокойно.
«Вообще я не маниакальная мама, я не паникую, если что-то идет не так. Я понимаю, что это жизнь, мы все будем болеть и выздоравливать. Надо принимать ситуацию такой, какая она есть», — говорит Малахова.
Актриса отметила, что сын растет обаятельным, приносит всем только счастье и очень заразительно улыбается.