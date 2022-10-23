«Он не особо спрашивал меня»: Светлана Бондарчук рассказала о ранней самостоятельности сына

23 октября Светлана Бондарчук заговорила в социальной сети о личном. Поклонники спросили известную бизнесвумен и издателя, как прошла сепарация (становление самостоятельным и независимым от родителей) ее сына Сергея, и 53-летняя звезда не стала делать из этого тайну.

«Мой сын не особо и спрашивал меня, можно ли ему сепарироваться. Он достаточно рано решил, что он взрослый. И мне нужно было это принять. А так как он очень рано женился и уже в 20 лет стал отцом, то о чем говорить вообще?!» - поделилась Светлана в Telegram.

«Я отношусь к этому достаточно легко. У меня не было и нет мыслей, что это как-то неправильно, несвоевременно. Я и сама стала самостоятельной в юном возрасте — в 17 лет уже жила одна».

«Для меня какие-то глубокие и тесные связи с родителями во взрослом возрасте не очень понятны. Например, я не могу понять, как зрелые люди живут вместе со своими родителями. Не говорю, что это плохо, но лично у меня нет таких пристроек. Мне бы это было очень сложно».