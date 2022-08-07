«На уровне неба»: отец двоих детей Влад Соколовский рассказал о своем опыте родительства

В марте 2022 года певец Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Теперь вместе со своей невестой Ангелиной Сурковой они воспитывают на Бали мальчика Дэвида.
В новом интервью 30-летний исполнитель поделился своими мыслями о родительстве.
«Дети приходят, чтобы чему-то нас научить. За это мы совсем немного платим им и обучаем их каким-то жизненным основам. Если больше людей осознает, что именно дети к нам приходят с самыми большими уроками, то люди перестанут воспринимать родительство как героизм и начнут становиться более благодарными им (детям, - Прим. авт.) за что, что приходят к ним с таким опытом», - цитирует Соколовского издание «Новый очаг».
Влад поделился, что Дэвид уродился очень серьезным ребенком. Первые два месяца мальчик не улыбался, а когда впервые показал улыбку, родители аж завизжали от восторга.
Со старшей сестричкой Мией (дочерью певицы Риты Дакоты) малыш уже успел познакомиться, и это было очень мило.
«Она от Дэвида не отходила. Ей всегда хотелось забежать в комнату и посмотреть, как он и чем-то помочь. В ней включилось поведение старшей сестры. За этим было классно наблюдать», - рассказал счастливый отец.
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Певец добавил, что двойное отцовство вызывает у него очень сильные чувства. Несмотря на сложную обстановку в мире, эмоции Соколовского, по его словам, «находятся на уровне неба».