«На уровне неба»: отец двоих детей Влад Соколовский рассказал о своем опыте родительства

В марте 2022 года певец Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Теперь вместе со своей невестой Ангелиной Сурковой они воспитывают на Бали мальчика Дэвида.

В новом интервью 30-летний исполнитель поделился своими мыслями о родительстве.

«Дети приходят, чтобы чему-то нас научить. За это мы совсем немного платим им и обучаем их каким-то жизненным основам. Если больше людей осознает, что именно дети к нам приходят с самыми большими уроками, то люди перестанут воспринимать родительство как героизм и начнут становиться более благодарными им (детям, - Прим. авт.) за что, что приходят к ним с таким опытом», - цитирует Соколовского издание «Новый очаг».

Влад поделился, что Дэвид уродился очень серьезным ребенком. Первые два месяца мальчик не улыбался, а когда впервые показал улыбку, родители аж завизжали от восторга.