Екатерина Волкова предложила школьному учителю поставить ее дочери двойку

Мама из сериала «Воронины», 40-летняя актриса Екатерина Волкова в реальной жизни является матерью 11-летней дочери Лизы.

14 апреля звезда поделилась воспитательным моментом, который устроила для своей наследницы.

«Моя дорогая Елизавета в который раз забывает школьную форму. Ну просто забывает — и все. Позвонил мне «тьютор» и говорит: «Екатерина Валерьевна, не могли бы Вы Лизе завтра напомнить, чтобы она взяла форму для физкультуры?» Я сказала: «Знаете что, напоминать мы ни о чем не будем, а мы Лизе поставим «два». И это будет лучшая напоминалка», — рассказала Волкова в Telegram.

«Потому что я помню: в мое время в школе так и делали, с нами никто не церемонился. И память улучшалась просто в секунды! Завтра должна точно форму взять».