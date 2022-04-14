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Екатерина Волкова предложила школьному учителю поставить ее дочери двойку

Актриса решила устроить забывчивой дочери лучшее напоминание.

Екатерина Волкова предложила школьному учителю поставить ее дочери двойку
Екатерина Волкова. Фото: Global Look Press

Мама из сериала «Воронины», 40-летняя актриса Екатерина Волкова в реальной жизни является матерью 11-летней дочери Лизы.

14 апреля звезда поделилась воспитательным моментом, который устроила для своей наследницы.

«Моя дорогая Елизавета в который раз забывает школьную форму. Ну просто забывает — и все. Позвонил мне «тьютор» и говорит: «Екатерина Валерьевна, не могли бы Вы Лизе завтра напомнить, чтобы она взяла форму для физкультуры?» Я сказала: «Знаете что, напоминать мы ни о чем не будем, а мы Лизе поставим «два». И это будет лучшая напоминалка», — рассказала Волкова в Telegram.

«Потому что я помню: в мое время в школе так и делали, с нами никто не церемонился. И память улучшалась просто в секунды! Завтра должна точно форму взять».

Звездная мама поинтересовалась у своих поклонников, не жестковато ли она поступила с юной дочерью. Хотя актриса все равно уверена, что это было правильное решение.

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