«Маэстро за работой»: Екатерина Волкова доверила свой макияж дочери

39-летняя актриса показала, кто собирает ее на встречу с фанатами.

Актриса, известная по роли Веры в телесериале «Воронины», опубликовала в Stories личного микроблога кадры закулисной жизни. Екатерина Волкова приехала на выступление и фан-встречу вместе с дочерью Елизаветой. Примечательно, что девочка помогала маме с гримом для спектакля.

Девятилетняя Лиза после школы поехала с мамой в театр. Однако малышка не просто наблюдала за работой звездной родительницы, но и сама участвовала в процессе подготовки актрисы к выходу на сцену. Оказалось, девочка в столь раннем возрасте открыла в себе талант визажиста.

«Приехала с личным визажистом. Маэстро за работой», — похвасталась работой дочери Волкова.

Екатерина призналась, что времени переделывать макияж у нее не было. Поэтому она буквально молилась, чтобы у дочери все получилось. Отметим, что результат работы заметно порадовал знаменитую мамочку.

«Ничего так. Ярко, но театрально. Мне нравится», — оценила старания дочери артистка.

К слову, Елизавета порадовала маму не только удачным макияжем, но и оценками в школе. Девочка похвасталась, что получила за день сразу восемь пятерок.

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