«Может, я зануда»: Утяшева рассказала детям про вредные добавки в пище

Спортсменка надеется, что ее наследники осознают, что далеко не все, что продается в магазинах, полезно.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева решила поговорить со своими поклонниками про вредные добавки, которые часто встречаются в современной еде, особенно в снеках и продуктах быстрого приготовления.

«Мы — дети, рожденные в советское время, привыкшие к домашней еде. Тогда не было распространено питание в фастфудах, не было снэков… И знаете, это было хорошо. Мы выращены на домашней еде любимых бабушек и болели намного меньше, чем сейчас!» — высказалась 36-летняя спортсменка в Telegram.

Однако перед ней встала задача донести эту простую мысль до своих детей, которые, как и другие современные школьники, постоянно просят купить чипсы.

«Я не ханжа, у детей должно быть детство. Но что есть детство? Питаться нездоровой едой, которая расшатывает нервную систему, ЖКТ, ухудшает сон, вызывает аллергию, проблемы с кожей… Список можно продолжать долго, — продолжила Утяшева. — Может, я зануда, но с детьми предпочитаю говорить честно, поэтому показала им таблицу вредных «ешек» (добавок E c номерами, — Прим. авт.), и сказала: «Прочитай сам, все станет ясно».

Ляйсан поделилась, что сидит и разбирает с 8-летним сыном Робертом, какие болезни или отклонения в организме вызывают те или иные добавки. Соответствующую таблицу она опубликовала в помощь своим подписчикам.

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Звезда спорта уверена, что полезная еда – это хорошее самочувствие и крепкий иммунитет. Но в вопросе питания детей она выбирает баланс между домашней и магазинной едой, в котором большая часть рациона приходится на приготовленное дома.

Напомним, у Ляйсан Утяшевой двое детей в браке с шоуменом Павлом Волей. Гимнастка также ведет кулинарное шоу в YouTube «Дерзкая готовка».

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